Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Так, у людей, работавших за год не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней, риск инсульта увеличился на 29 процентов по сравнению с теми, кто не перерабатывал.

Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался уже на 45 процентов.

Отмечается, что переработки на работе особенно пагубно сказались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.

"Это неожиданно. Необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления", — заявила автор исследования Алекси Деската.

В исследовании приняли участие 143 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет.