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Кремль призвал к сдержанности по ситуации вокруг Ирана


Москва внимательно отслеживает весьма напряженную ситуацию в Персидском заливе и вокруг Ирана и призывает всех к сдержанности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная, это вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос об очередном витке напряженности между Ираном и США.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности", - заявил Песков.

 

 




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