Для Лилит Макунц заявление Ваге Григоряна было неожиданностью

Для руководителя парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц заявление Ваге Григоряна о вступлении в полномочия и обязанности председателя Конституционного суда было неожиданностью. Как передает «Арменпресс», Макунц сказала об этом в беседе с журналистами в НС, отвечая на вопрос журналист.

“Для меня часть заявления Ваге Григоряна о вступлении в обязанности председателя КС была неожиданностью”, - сказала Макунц. На вопрос, пыталась ли она получить разъяснения по этой части, Макунц сказала, что нет, поскольку не имеет такого права. Она подчеркнула, что конституционные положения могут комментировать исключительно КС и судьи суда. Следовательно, Макунц призвала за всеми комментариями обращаться к Ваге Григоряну.

На замечание о том, что Ваге Григорян на обсуждении своей кандидатуры не заявлял о намерении стать председателем, как она относится к этому, Макунц ответила: “Это право каждого кандидата на каком-либо этапе решать, о каком-либо намерении заявлять или нет. Ваге Григорян счел целесообразным сообщить о своих намерениях во время церемонии инаугурации, и я не вижу никаких проблем. Что касается его заявления о выполнении обязанностей председателя КС, то я прошу, поскольку это комментарий к конституционному положению, обратиться к Ваге Григоряну, поскольку подобные вопросы имеет право комментировать исключительно КС”,-отметила Макунц и подчеркнула, что НС как законодательный орган, они, как депутаты, не имеют права касаться этого вопроса.

“Она отметила, что никаких обсуждений, связанных с Грайром Товмасяном, внутри фракции не было. Однако мы знали о ситуации в Конституционном суде, которую описал Ваге Григорян ”, - сказала Макунц.

На церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Армении 20 июня Ваге Григорян отметил, что присягу дает в качестве единственного на данный момент судьи, и вступая в Конституционный суд, он берет на себя полномочия и обязанности председателя КС.

“Я присягу судьи КС, вступающего в Конституционный суд, даю в качестве единственного на данный момент судьи, поскольку другой судья в эти дни отсутствует из страны. И, взяв на себя полномочия и обязанности председателя КС, после обсуждения вопроса с членами КС, с их согласия или при отсутствии согласия, в приемлемом формате сообщу об этом также общественности и соответствующим конституционным органам власти, которые правомочны играть роль в этом процессе”,- отметил Григорян.