Тигран Авинян принял представителя почтовой службы Франции

Вице-премьер Тигран Авинян 20 июня принял заместителя директора по международным программам французской компании “Ла пост” Кристеля Женеста. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере почтовых услуг.

Развернулась беседа о перспективах и возможностях развития сферы почтовых услуг в Армении, в том числе в контексте предоставления и оцифровки общественных услуг. Г-жа Женест представила вице-премьер-министру РА особенности предоставляемых государственных услуг “Ла пост”.

В конце встречи собеседники договорились продолжить диалог по данной теме и провести обсуждения по вопросу возможного сотрудничества и взаимных интересов.