Парламент Армении принял в первом чтении проект, закрепляющий обязанность водопользователя платить за оросительную воду в безналичной форме

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении проект закона, закрепляющий обязанность водопользователя за поставляемую оросительную воду производить оплату исключительно безналичным способом.

Как передает «Арменпресс», проект О внесении дополнения в Закон “Об обществах водопользователей и союзах обществ водопользователей” представил член фракции “Процветающая Армения” Сергей Багратян.

Предлагаемое проектом закона изменение позволит избежать возможных неточностей, а также учитывая то обстоятельство, что безналичные операции подлежат более легкому контролю, будет обеспечена прозрачность деятельности ОПВ, будут минимизированы коррупционные риски.

Проект закона был принят в первом чтении 90 голосами “за”, 2 “против” и 7 воздержавшихся.