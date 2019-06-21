Президент Арцаха направил поздравительное послание по случаю Дня медработника

21 июня Президент Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня медработника.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

“Дорогие медработники! От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Поздравляю и выражаю вам признательность за вашу крайне важную службу, за то внимание, заботу и отзывчивость, которые вы проявляете в отношении наших граждан. Здравоохранение – одна из тех сфер, где наряду с высоким профессионализмом и знаниями важны также человеческие качества и достоинства, преданность и приверженность выбранной профессии и данной клятве.

Государство проводит целенаправленную работу по улучшению условий в медицинских учреждениях, оснащению их новейшим оборудованием, повышению профессиональной подготовки медработников, уровня доступности и качества медицинских услуг. Предусматривается также повышение зарплат медработников. Все эти мероприятия будут носить последовательный характер.

Дорогие друзья! Вновь поздравляю вас с Днем медработника и желаю вам мира, крепкого здоровья, больших успехов на пути выполнения вашей трудной и сложной миссии”.