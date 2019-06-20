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Азиатские индексы - 20-06-19


ТОКИО, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.60% и составил 21462.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.30% и составил 1559.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.38% и составил 2987.12 пункта, а HANG SENG вырос на 1.23% и составил 28550.43 пункта.




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