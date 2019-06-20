Глава МВД Великобритании выбыл из борьбы за пост премьер-министра

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выбыл из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют результаты прошедшего 20 июня четвертого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента.

Как объявила после подсчета голосов Шерил Гиллан, исполняющая обязанности главы Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, Джавид с 34 поданными за него голосами занял последнее место и по внутрипартийным правилам не прошел в следующий тур.

Лидер кампании не изменился. Им остается бывший глава МИД Борис Джонсон, который в четверг заручился поддержкой 157 из 313 депутатов. В следующий раунд выборов вышли также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (61) и нынешний глава МИД страны Джереми Хант (59). Примечательно, что Гоув впервые переместился на второе место, обогнав Ханта, а вместе они получили меньше голосов, чем Джонсон. Позднее в четверг состоится еще одно голосование, по итогам которого число претендентов сократится до двух.