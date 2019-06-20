Зеленский намерен перенести администрацию президента в бывший музей Ленина

Владимир Зеленский ознакомился с концепцией переезда из здания администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое - "Украинский дом", где ранее находился музей Ленина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Соответствующее видео в четверг размещено в Telegram-канале команды главы государства.

"Мне очень нравится", - так прокомментировал Зеленский представленную ему архитекторами и дизайнерами концепцию переезда.

Специалисты пояснили Зеленскому реалистичность переезда и то, как может выглядеть его новое место работы. Так, отметили они, площадь "Украинского дома" составляет 8 тыс. кв. м, он способен вместить 650 сотрудников потенциального офиса президента.

В нынешнем здании администрации президента на улице Банковой Зеленский предложил организовать "хороший исторический музей".

"Украинский дом" - один из центров деловой, общественно-политической, просветительской и культурной жизни Украины. Он расположен в Киеве в южной части парка Владимирская горка, в самом начале улицы Крещатик, на Европейской площади.