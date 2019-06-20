Банк восстановительных кредитов выделит Армении грант в размере 2,7 млн евро

Правительство Армении одобрило предложение о подписании грантового соглашения на сумму 2,7 млн евро с целью осуществления мероприятий программы “Комплексное управление водными ресурсами (JRC)/река Ахурян, этап 2”с Банком восстановительных кредитов Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что между Арменией и Банком восстановительных кредитов планируется подписать грантовое соглашение на сумму 2,7 млн евро для финансирования экспертных услуг сопутствующих мероприятий данной программы, а также в основном для оплаты расходов по обмену иностранной валютой.

“Этим планируется, согласно соглашению, подписанному с банком KFW, получить 18,5 млн евро на строительство водохранилища Кабса и некоторые восстановительные работы. Речь идет о восстановлении трубопровода Кумайри, в результате чего водопровод получит объем в 25 млн куб. м, и станет возможным орошение еще 740 га новых земель”, - сказал Сурен Папикян.