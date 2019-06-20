Парламент Армении обсуждает вопрос избрания члена ВСС: “Мой шаг” выдвинул кандидатуру Григора Бекмезяна

Фракция “Мой шаг” Национального собрания Армении выдвинула кандидатуру Григора Бекмезяна в члены Высшего судебного совета. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании НС сказала вице-спикер, член фракции “Мой шаг” Лена Назарян.

Кандидата представил председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

Бекмезян родился в 1977 году в Ереване. В 1994 – 1999 гг. чился на юридическом факультете ЕГУ, в 1999 - 2002 гг. в аспирантуре ЕГУ. Получил ученую степень кандидата юридических наук. В 1999 году прошел переподготовку в одном из Калифорнийских университетов США. С сентября 2004 года по январь 2005 года учился на юридическом факультете одного из университетов в Нидерландах. В 2009 году получил звание доцента. Трудовая деятельность Бекмезяна началась в 1997 году. Работал также в и Министерстве промышленности и торговли РА, сначала ведущим специалистом по законодательству и юридическому управлению, затем начальником юридического отдела. С 2015 года по сей день является учредительным директором ООО “Бекмезян”.