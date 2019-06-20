Парламент Египта назвал заявления Эрдогана по смерти Мурси вмешательством в дела страны

Парламент Египта отверг обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес египетских властей в неоказании своевременной медицинской помощи экс-президенту страны Мухаммеду Мурси, назвав их вмешательством во внутренние дела Каира. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление официального представителя парламента Салаха Хасбаллы.

Чиновник назвал позицию Эрдогана "вмешательством во внутренние дела Египта". Он также отметил, что "Революция 30 июня (во время которой был свергнут Мурси - прим. ТАСС) нанесла решительный удар по планам Эрдогана и его мечтам", назвав турецкого президента "тираном и диктатором, который преследует у себя в стране всех несогласных с его политикой",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее турецкий лидер заявил, что Мурси погиб не естественной смертью, а "был убит", поскольку ему не оказали своевременную медицинскую помощь. Он отметил, что Турция намерена внести в повестку дня на ближайшем саммите G-20 вопрос о смерти экс-президента. Эрдоган пообещал "сделать все, что требуется, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале". Анкара поддерживала Мурси и его администрацию и считает антиконституционным свержение его режима нынешним правительством Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Мурси умер 17 июня во время заседания суда по делу о шпионаже, по которому экс-глава государства проходил главным обвиняемым. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.