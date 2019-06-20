Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США

Товарооборот Мексики и США превысил по итогам января-апреля этого года 203 миллиарда долларов, что выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем, говорится в коммюнике министерства экономики латиноамериканской страны.

"За последние годы Мексика достигла рекордных показателей в торговле с Северной Америкой, а за первые четыре месяца 2019 года впервые в истории превратилась в основного торгового партнера США с объемом торговли свыше 203 миллиардов долларов, что выше показателей Канады и Китая", - отмечается в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее мексиканский сенат в среду большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC).