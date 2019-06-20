Европейские индексы - 19-06-19
МОСКВА, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.19% и составил 12308.53 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.16% и составил 5518.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.53% и составил 7403.54 пункта, а российский RTSI вырос на 0.14% и составил 1361.14 пункта.
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