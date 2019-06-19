Венесуэльский посол рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Венесуэла и Россия совместно работают над организацией визита президента Николаса Мадуро в РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил венесуэльский посол в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что понимания о сроках визита пока нет.

"Соответствующее уведомление было послано в российский МИД. Россия и Венесуэла обменялись информацией, необходимой для этого визита. Полным ходом идет подготовка условий, для того чтобы визит состоялся как можно скорее. Наше министерство иностранных дел готовит график и, когда дата (визита – ред.) будет определена, мы ее обнародуем", - сообщил посол "на полях" международной встречи по безопасности в Уфе.

Согласно официальному Каракасу, в ходе визита планируется подписание многочисленных соглашений.