Nikkei: Apple может перенести до 30% производства из Китая на фоне торговых войн

Американская корпорация Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

По сведениям источников издания, руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам. Среди них - Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства из Китая в другие страны, в частности Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы ведения бизнеса там.

Газета отмечает, что около 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге. При этом эти показатели только выросли за последнее время. Так, в прошлом году Китай впервые обогнал США и Японию по количеству поставщиков американского технологического гиганта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время число таких компаний в КНР составляет 41. Количество рабочих мест, так или иначе связанных с Apple в Китае, достигло 5 млн. Из них 1,8 млн человек заняты в разработке программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.