В Индии число погибших из-за аномальной жары возросло до 92

Число жертв аномальной жары в штате Бихар на северо-востоке Индии возросло до 92 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

"В связи с аномальной жарой, усилившейся с субботы, пока поступили сообщения о 92 погибших. Из этих смертей 41 приходится на округ Аурангабад, 35 – в округе Гайя, 14 в округе Навада и две в Джамуи", - заявил представитель ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Бихара,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.

Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар менее чем за три недели унесла жизни уже более 128 детей. Причиной вспышки медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью.