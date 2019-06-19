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Половина жителей Украины довольны деятельностью Зеленского, показал опрос


Половина жителей Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, еще почти 40% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему, свидетельствуют данные опубликованного в среду опроса социологической группы "Рейтинг".

"Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему", - говорится в тексте опроса, размещенного на сайте "Рейтинга",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Опрос проводился с 8 по 12 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

 

 




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