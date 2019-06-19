Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма иКейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В понедельник, 17 июня, герцог и герцогиня Кембриджские направлялись из Лондона в Виндзор на торжественную церемонию вручения Ордена Подвязки. Полицейские освобождали дорогу членам королевской семьи, и один из мотоциклистов, находясь на встречной полосе, сбил 83-летнюю Ирен Майор,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу. Доктора называют состояние пациентки «тяжелым, но стабильным».

По данным агентства, принц Уильям и его супруга «глубоко обеспокоены и опечалены» из-за случившегося. Их слуга посетил Майор в больнице и доставил ей цветы. «Их королевские высочества посылают лучшие пожелания Ирен и ее семье и будут находиться с ними на связи на протяжении всего периода лечения», — заявила представительница пары.

Независимый орган по рассмотрению жалоб на действия полиции расследует происшествие.