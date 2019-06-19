Заседание суда по рассмотрению апелляционных жалоб по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено

В апелляционном уголовном суде Армении было отложено рассмотрение апелляционной жалобы по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как сообщает Арменпресс, в ходе судебного заседания апелляционные жалобы представили сторона обвинения и представитель потерпевшей Седа Сафарян.

В то же время СедаСафарян представила и апелляционную жалобу представителя правопреемников потерпевших Ваге Григоряна.

На предстоящем 20 июня судебном заседании с возражениями по апелляционным жалобам выступит сторона защиты.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала оба решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex,Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействииСамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.