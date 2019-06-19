Эксперты назвали Бухарест лучшим в мире городом для геймеров

Бухарест может считаться лучшим в мире городом для компьютерных игр, благодаря высокой скорости интернета и низкому пингу (время, необходимое для отправки сигнала с компьютера на сервер и получения ответа). Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный компаниейSpeedtest by Ookla - всемирным лидером в области тестирования характеристик сетей интернета.

Кроме качественной интернет-инфраструктуры в Бухаресте развита культура компьютерных игр, имеются многочисленные игровые клубы и проводятся такие международные мероприятия, как Bucharest Gaming Week ("Бухарестская игровая неделя"),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В результате румынская столица возглавила список из 35 городов мира, известных состязаниями в области электронных видов спорта, международными игровыми конференциями и крупными компаниями-разработчиками компьютерных игр, - Сингапура, Шанхая, Москвы, Сиэтла, Лас-Вегаса, Парижа и Токио.

Следующие пять городов в рейтинге - Ханчжоу и Чэнду (Китай), Сингапур, Соннам и Инчхон (Южная Корея). На седьмом месте - Будапешт, за которым следуют Мальме (Швеция), Ванкувер (Канада) и Шанхай (Китай).