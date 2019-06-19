Нет никаких оснований для приостановления производства по делу Кочаряна и направления его в К: сторона обвинения представила вторую апелляционную жалобу

В апелляционном уголовном суде РА по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других обвиненяющая сторона - прокурор Карен Бишарян представил суду вторую апелляционную жалобу, касающуюся приостановления дела судом первой инстанции и направления его в Конституционный суд. Как сообщает Арменпресс, Бишарян отметил, что нет сомнений в том, что применение ч. 1 ст. 300.1 (свержение конституционного строя) и ч. 1 ст. 300 (захват власти) УК Армении соответствует требованиям статей 72, 73 и 79 Конституции РА.

“Кроме того, вообще не может быть приостановлено производство по делу об обращении в Конституционный суд, ожидая, что Конституционный суд сам по себе прокомментирует ту или иную статью Конституции. В этих условиях очевидно, что суд первой инстанции при вынесении оспариваемого нами судебного акта допустил существенное нарушение Уголовно-процессуального закона. Суд первой инстанции применил статью 31.2 Уголовно-процессуального кодекса, которая в данной ситуации вообще не подлежала применению”, - сказалБишарян.

Сторона обвинения попросила суд отменить решение суда общей юрисдикции Еревана об обращении в Конституционный суд и о приостановлении производства по делу Роберта Кочаряна и других лиц и вынести новый судебный акт, подтвердив отсутствие оснований для обращения в Конституционный суд, предусмотренный статьей 31 Уголовно-процессуального кодекса РА.

Судья Давид Григорян обратился в Конституционный суд РА с просьбой рассмотреть и выяснить соответствие части 1 статьи 300.1 УК РА (свержение конституционного строя) и части 1 статьи 300 УК РА (захват власти), подлежащих применению, требованиям статей 72, 73 и 79 Конституции РА, а также комментировать статьи 56.1 Конституции РА (президент республики неприкосновенен) и 57 (президент Республики может быть отстранен от должности за государственную измену или другое тяжкое преступление) в контексте 78 и 79 статей Конституции РА. Суд принял решение приостановить производство по уголовному делу до принятия Конституционным судом РА соответствующего решения.

Конституционный суд Армении продлил до 9 июля срок предварительного изучения заявления, представленного в КС по делу второго президента Роберта Кочаряна и других.

23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала оба решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.