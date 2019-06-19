Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента заявила, что агропромышленный рынок Евросоюза оправился от российских контрсанкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на сложности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропищевая промышленность Евросоюза продемонстрировала выдающуюся гибкость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки".

По ее словам, побочное влияние ограничительных мер в отношении России для экономики Евросоюза в целом остается "сдержанным и управляемым".

При этом Могерини подчеркнула, что российская экономика понесла значительные потери как из-за санкций, так и вследствие колебаний цен на нефть и снижения курса рубля.