Рустам Бадасян назначен министром юстиции Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Рустама Бадасяна министром юстиции. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ст. 131 Конституции, а также ч. 1 ст. 5 Закона “О структуре и деятельности правительства”, Рустам Бадасян назначен министром юстиции”,- говорится в указе президента РА.

Бадасян до назначения на должность министра юстиции РА занимал должность заместителя председателя КГД РА.

Рустам Бадасян родился 27 января 1991 года в Ереване. В 2011 году Бадасян окончил юридический факультет Ереванского государственного университета со степенью бакалавра.

В 2013 году окончил юридический факультет Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук РА со степенью магистра.

В 2015 году окончил адвокатскую школу РА и получила лицензию на адвокатскую деятельность.