Армения планирует реализовать новые кредитные программы

Армения планирует привлечь новые кредитные средства. Согласно действующим соглашениям Армения имеет возможность получить сумму около 1,5 млрд долларов, которые пока не были использованы, и такая же сумма находится на стадии предварительного обсуждения. Как передает Арменпресс, об этом сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Карена Симоняна.

Симонян задал вопрос, планируется ли в новом бюджете привлечение новых кредитных средств и в каком объеме?

“Мы вообще руководствуемся той логикой, что нужно думать не о погашении кредитов с использованием налоговых средств, а посредством привлеченных нами заемных средств и их применения иметь такой рост в экономике, чтобы свести их удельный вес и степень влияния к минимуму. То есть, мы не ограничимся новым кредитом, возможностью привлечения новых заемных средств, а просто будем стремиться к повышению уровня его управляемости, и это не потребует от нас больших усилий”, - сказал Джанджугазян.

Он отметил, что и сегодня согласно действующим соглашениям есть возможностьполучить сумму около 1,5 млрд долларов, которые пока не были использованы.

Симонян поинтересовался, возможно ли, что соотношение кредит - ВВП достигнет 60%.

Джанджугазян ответил, что при сохранении логики налогово-бюджетной политики и правил, даже если они дойдут до этого процента, у них будет объяснение этому. Правила достаточно гибки, чтобы дать возможность принимать правильные решения.