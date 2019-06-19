Апелляционный суд отклонил ходатайство адвоката Кочаряна Худояна об отводе судьи

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, ОваннесХудоян в апелляционный суд, представил ходатайство оботводе председательствующего судьи Армена Даниеляна. Как сообщает Арменпресс, основанием для представления ходатайства об отводе судьи стало поведение председательствующего судьи Армена Даниеляна на судебном заседании 18 июня.

Судья Армен Даниелян отклонил ходатайство адвоката Кочаряна Худояна.

В апелляционном уголовном суде продолжается заседание по апелляционным жалобам Генпрокуратуры, а также представителя правопреемников потерпевших Ваге Григоряна и представителя потерпевшей Седы Сафарян, по делу второго президента РА Роберта Кочаряна, начальника штаба ВС РА Сейрана Оганяна, заместителя министра обороны РА, начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворгяна.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.

23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала два решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex,Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействииСамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.