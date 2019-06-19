Reuters: представители США, ФРГ, Франции и Британии обсудят ситуацию вокруг Ирана

Спецпредставитель Госдепартамента по Исламской Республике Иран Брайан Хук на следующей неделе намерен отправиться в Париж, чтобы обсудить с высокопоставленными должностными лицами из Великобритании, Франции и Германии ситуацию вокруг ИРИ. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, переговоры запланированы на 27 июня. Другие подробности пока не приводятся.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.