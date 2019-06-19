Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси заявила, что угрозой массовой депортации нелегальных мигрантов президент Дональд Трамп пытается "запугать" общество, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов. Он сообщил, что это коснется "миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты".

"Новая угроза президента о массовой депортации – акт совершенной злобы и фанатизма, нацеленный исключительно на то, чтобы вселить страх в наши общины", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на сайте спикера.