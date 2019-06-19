Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь

Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"


Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси заявила, что угрозой массовой депортации нелегальных мигрантов президент Дональд Трамп пытается "запугать" общество, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов. Он сообщил, что это коснется "миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты".

"Новая угроза президента о массовой депортации – акт совершенной злобы и фанатизма, нацеленный исключительно на то, чтобы вселить страх в наши общины", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на сайте спикера.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации