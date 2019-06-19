Впервые в Армении с исключительным концертом выступит оперная дива Вероника Джиоева

В Ереване 24 июня с эксклюзивным концертом выступит оперная дива Вероника Джиоева. Она выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении под руководством маэстро Эдуарда Топчяна. В концерте примет участие также и молодой бас Сергей Степанян. Как сообщили Арменпресс в Национальном филармоническом оркестре Армении, в программе прозвучат арии из известных опер Моцарта, Верди Пуччини.

Вероника Джиоева выступает в лучших оперных театрах и концертных залах мира. Она сотрудничает с такими известными дирижерами, как Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Теодор Курентзис, Инго Метцмахер, Марко Карминати и другие.

Концерт состоится в концертном зале Арама Хачатуряна.