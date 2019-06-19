Полиция Армении обнаружила продавцов фальшивых 5000 драмов: возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции Армении обнаружили тех, кто реализовывал 5000 фальшивые банкноты. Об этомАрменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении. Главное управление полиции департамента криминальной разведки и сотрудники полиции Арабкир, проведя обширную оперативную разведывательную деятельность, получили информацию, что 42-летний житель Еревана и 34-летний мужчина, проживающий в селе Ерасхаун Армавирской области, печатают и продают фальшивые банкноты. Они были взяты в оперативное поле зрения полицейских. К мероприятиям по выяснению достоверности информации присоединились и сотрудники оперативных служб полиции, были организованы засады и оперативные съемки. Криминальные разведчики скрыто следили за их движением.

На видео четко видно, что покупающий фрукты мужчина дает продавцу явно фальшивую 5000-ю, после чего продавец начинает преследовать его, но не слишком долго. Полицейские поймали мужчину и подвергли приводу в Центральный отдел полиции по подозрению в сбыте фальшивых купюр. При обыске подвергнутого приводу было обнаружено 9 фальшивых купюр номиналом в 5000 драмов, которые были изъяты и упакованы. В ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили, что обнаруженные фальшивые деньги он купил в несколько раз дешевле номинальной стоимости у 35-летнего жителя села Ерасхаун. Информация была передана в полицейское отделение Армавира. В результате, и другой человек, оказавшийся в поле оперативного зрения полицейских, был обнаружен и подвергнут приводу.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски в их квартирах. Были обнаружены печатающее оборудование и специальные бумаги, которые также были изъяты. Подвергнутые приводу были задержаны. Назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются следствием.