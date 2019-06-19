СМИ: в результате землетрясения в Японии пострадал 21 человек

По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 м, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.