В 6 областях республики на 47 км дорог, имеющих жизненно важное значение, начаты восстановительные работы

В рамках 3-го года программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”, финансируемой Всемирным банком и правительством РА, на 8 участках дорог 6 областей республики (Арарат, Армавир, Вайоц Дзор, Арагацотн, Лори, Ширак), протяженностью 47 км начались восстановительные работы. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, объявлены конкурсы по восстановлению еще 4 дорожных участков.

Работы по восстановлению жизненно важных дорог включают восстановление земельного пласта, реконструкцию дорожного покрытия, обеспечение дорожной безопасности. Будут восстановлены также и системы водоотвода и будут проведены работы по обустройству.

На участке межгосударственной дороги М5, связывающей общины Сардарапат и Нор Армавир,уже на протяжении месяца строители развернули деятельность. Здесь уже начато строительство тротуаров,восстановление дренажных систем.

Житель села СардарапатАндраник Акопян отмечает, что благодаря капитально отремонтированной дороге сельчане смогут ездить на свои участки, благоустройство дороги облегчит их работу. “Уже месяц как строители в нашей общине, и работают очень хорошо, быстро и качественно”, - говорит Андраник Акопян.

Работы на этом участке, согласно договору, должны завершиться в течение 10 месяцев, однако планируется восстановить её до конца текущего года.

В течение 2019 года в республике планируется провести капитальный ремонт дорог жизненного значения общей протяженностью около 60 км. Этими дорогами пользуются около 56000 человек 29 общин.

Восстановление дорог жизненно важного значения облегчает доступ к рынкам и другим основным услугам для населения областей. Благоустроенные дороги дают крестьянским хозяйствам и малому бизнесу возможность с большей легкостью и с меньшими затратами довезти свои продукты на рынок, а это стимул экономического роста и местной занятости.