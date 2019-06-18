Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым

На полях проходящей в Уфе 10-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 18 июня встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, Григорян подчеркнул важность динамичного развития армяно-российских партнерских отношений, одновременно представляя экономические реформы в Армении, в результате которых в Армении в первом квартале этого года был зафиксирован рост ВВП на 7,1%, а индекс экономической активности в апреле составил 9,2%. Армен Григорян подчеркнул роль русской общины, проживающей в Армении, и армянской общины России в развитии армяно-российских отношений.

Во время встречи секретарь Совета безопасности России Патрушев придал большое значение стратегическим отношениям Республики Армения и Российской Федерации в рамках ОДКБ, ЕАЭС, а также двустороннего сотрудничества.

Патрушев еще раз поблагодарил Армению за оказание гуманитарной помощи жертвам сирийского кризиса.

Стороны подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта не существует.

На встрече обсуждалась реализация плана двустороннего сотрудничества между офисами советов безопасности двух стран и была достигнута договоренность о проведении следующей двусторонней встречи в Ереване в августе этого года.