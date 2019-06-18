Представлен План стратегических действий Комитета государственных доходов на 2020- 2024 годы

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание с участием вице-премьеров и руководителей представляющих экономический блок правительства ведомств, в ходе которого был представлен проект Плана стратегических действий Комитета государственных доходов на 2020-2024 годы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были представлены стратегические цели проекта, запланированные мероприятия и ожидания. Председатель КГД Давид Ананян подчеркнул, что особенность проекта заключается в том, что он обеспечит подотчетность и прозрачность деятельности КГД. Он добавил, что проект был разработан по конкретным финансовым расчетам с учетом новых возможностей и реалий. Было отмечено, что в рамках проекта планируется модернизация инфраструктуры системы КГД, техническое перевооружение, развитие электронного документооборота, значительное сокращение прямых контактов с хозяйствующими субъектами, развитие налогового и таможенного администрирования, улучшение уровня диалога с общественностью, внедрение современной системы управления человеческими ресурсами. Будут предусмотрены меры поощрения для законопослушных налогоплательщиков.

Состоялся обмен мнениями, были представлены различные замечания и предложения. Премьер-министр Пашинян поручил ввести проект в обращение, продолжить обсуждения, после чего проект будет доработан с учетом представленных рекомендаций и представлен правительству на утверждение.