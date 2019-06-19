Стоматологическая клиника, прачечная, медпункт, соляная пещера: детский дом имени Мари Измирлян получает новое дыхание

Детский дом имени Мари Измирлян благодаря новоназначенному директору Лилит Акопян приобрел новое дыхание и живет активной жизнью. В беседе с Арменпресс директор специализированного детского дома имени Мари Измирлян Лилит Акопян представила имеющиеся в структуре проблемы и проделанную работу, поговорила об обвинениях против нее, ответила на вопросы о том, есть ли у нее естьблаготворитель, безосновательно ли уволила группу сотрудников и т.д.

Вход в детский дом и первое впечатление

Мы приехали в детский дом имени Мари Измирлян, предназначенный для детей с особыми потребностями. Мы прошли через контрольно-пропускной пункт. Порядок был заметен уже у двери. Во дворе под наблюдением воспитателей одни дети играли с мячом, другие были у качалок или на песочной площадке. Поздоровались с малышами и вошли в здание. Директор уже ждал нас для интервью.

Директор опорядке, утвержденном ею

“С первого же дня моего пребывания в должности я установила здесь следующий порядок. Вход сейчас через контрольно-пропускной пункт, обязательно выясняются все пришедшие, кто оно и для чего пришли”, - отметила директор.

В ответ на обвинения

Лилит Акопян окончила Ереванский государственный медицинский университет, где получила две узкие специальности - гигиенист и эпидемиолог. “Думаю, что директор такого детского дома, где живут дети с проблемами, и для них требуется особый уход, должен быть врачом. Обо мне пишут, что я социальный работник и у меня нет соответствующих профессиональных навыков, однако я врач и горжусь этим”, - подчеркнула Акопян. Отвечая на вопрос о том, есть ли у нее спонсоры, благодаря чему она стала директором детского дома, она подчеркнула, что ничего подобного нет, она участвовала в конкурсе и победила. “Карен Авагян (координатор Совета попечителей Молодежного фонда Армении)часто упоминается как мой благотворитель. Он был моим однокурсником, и мы находимся в очень добрых отношениях, но он, конечно, не имеет никакого отношения к моей работе.Я пришла сюда в 2017 году, и уже тогда у директора Асмик Мкртчян были проблемы. В отношении нее и группы лиц тогда были возбуждены уголовные дела. Меня через год и 8 месяцев назначили временно исполняющей обязанности”, - пояснила директор.

17 мая 2019 года был проведен конкурс. На должность директора подали 13 человек, однако в конкурсе приняли участие всего 9 из них. Семь человек не смогли преодолеть проходной барьер и во второй тур прошли двое - Лиана Манвелян и Лилит Акопян.

“Мы обе преодолели барьер, за этим последовало собеседование и в результате было принято решение, что я назначаюсь директором детского дома имени Мари Измирлян. Я приступилак работе с 22 мая”, - сказала директор.

Дети и персонал

В детском доме им. Мари Измирлян живут дети с врожденным и приобретенным поражением центральной нервной системы, а также с умственными и физическими проблемами, аутизмом. Сейчас в детском доме живут 104 ребенка и работает 131 человек. В составе есть педиатр, детский психолог, психиатр, стоматолог, медперсонал, медперсонал физиотерапевт, дежурные врачи - одна медсестра и один врач.

Фото: Татев Дурян

Подготовила Лилит Демурян

Фото Татев Дурян

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