Газоснабжение ряда районов административного района Аван будет временно прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 19-го июня с 09: 00 до 21: 00 20-го июня будет прекращена подача газа в многоквартирные дома в кварталах Кучак, Исаакян, Саят-Нова, Туманян, Варужан, Ованнисян, Брюсов, Чаренц, Дурян административного района Аван, в прилегающие общественные учреждения, в Министерство обороны РА.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.