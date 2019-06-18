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В Индонезии 17 человек погибли при кораблекрушении


Не менее 17 человек погибли, один считается пропавшим без вести в результате крушения пассажирского судна у берегов Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на старшего спасателя.

Судно перевернулось у берегов провинции Восточная Ява в понедельник, ранее сообщалось о гибели в результате инцидента двоих человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, при крушении выжили 39 пассажиров судна. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, в ней участвуют четыре водолаза.

 

 




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