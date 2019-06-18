Вашингтон отправит тысячу военных на Ближний Восток из-за Ирана

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку одной тысячи военных на Ближний Восток. Об этом сказано на сайтеоборонного ведомства.

Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Отправка военных будет произведена в «оборонительных целях», заверили в Пентагоне.

«Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном. Сегодня принимаются меры для обеспечения безопасности и благополучия наших военнослужащих, работающих по всему региону, и для защиты наших национальных интересов», — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

17 июня Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООНсообщил, что Вашингтон планирует нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана. Также отмечалось, США хотят нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке и направить в этот регион больше солдат.