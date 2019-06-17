Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума — 2,373 триллиона евро, сообщил в понедельник центральный банк страны Bankitalia.

По сравнению с мартом суверенная задолженность Италии выросла на 14,8 миллиарда евро. Это произошло прежде всего за счет повышения расходов центральной государственной администрации, которые увеличились на 13,9 миллиарда евро,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ведущая итальянская организация по защите прав потребителей Codacons сообщила в этой связи, что в настоящее время на каждого гражданина страны приходится более 39 тысяч евро государственной задолженности, тогда как на каждую итальянскую семью – более 93 тысяч евро. "Все это происходит на фоне снижения ВВП, при этом экономические показатели по различным отраслям - от торговли до промышленности - регистрируют негативную тенденцию", - указывается в сообщении Codacons.