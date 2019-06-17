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В Сан-Франциско открыли кафе с крысами


В американском мегаполисе Сан-Франциско для туристов открыли новое заведение. Смотрите на видео кафе, где кофе пьют в компании крыс

В Сан-Франциско, штат Калифорния, открыли необычное кафе. Здесь посетителям предлагают выпить кофе в компании с крысами. Грызуны свободно бегают по столам, полу и даже посуде. Стоимость данной услуги составляет 50 долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на  Sputnik.

Животные для кафе предоставлены группой Rattie Ratz, которая занимается реабилитацией и спасением крыс. Любую понравившуюся крысу посетитель сможет забрать с собой. 

 

 


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