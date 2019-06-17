Роухани: у Европы есть немного времени, чтобы спасти ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у европейских стран еще остается немного времени, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"У европейцев осталось немного времени для того, чтобы спасти договор (по иранской ядерной программе)", - отметил Роухани, слова которого приводит в понедельник телеканал Al Arabiya. Иранский президент добавил, что с его точки зрения, "разрушение международного соглашения (СВПД) не пойдет на пользу региону", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду.