Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин

За труд равной ценности мужчины в мире получают в среднем на 27 процентов больше, чем женщины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебору Гринфилд.

Выше всего разрыв в Пакистане — более 35 процентов. Меньше всего разница в Скандинавии — менее 10 процентов. Гринфилд также отметила, что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой.

«Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья, — стереотип, который усугубляет дискриминацию», — добавила она.

По словам Гринфилд, в отраслях, где заняты преимущественно женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где преобладают мужчины.