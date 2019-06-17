На Мемориале Карена Асряна лидирует представитель Украины

На проходящем в Ереване Мемориале гроссмейстера Карена Асряна состоялись партии 6-го тура. Как передает «Арменпресс», в этом туре победу одержали Завен Андриасян, Мамикон Гарибян, Шант Саргсян, Арман Микаелян, Тигран Арутюнян и другие.

По завершении этого тура с 5,5 очками лидирует представитель Украины Владимир Онищук. По 5 очков набрали Мамикон Гарибян, Артур Давтян, Шант Саргсян, Завен Андриасян и Арман Микаелян.

В международном турнире, носящем имя Карена Асряна, в этом году участвуют 84 шахматиста из 9 стран: Армении, США, Германии, России, Украины, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Казахстана.

В качественном плане, турнир имеет очень сильный состав. В этом году, среди участников 12 гроссмейстеров, благодаря чему юные участники турнира получат возможность дополнить норму гроссмейстера.

Карен Асрян был одним из сильнейших шахматистов независимой Армении. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянских и мировых шахмат. Это неполный список титулов, завоеванных им в ходе шахматной карьеры - трехкратный чемпион Армении, чемпион Европы и Всемирной Олимпиады в составе национальной сборной Армении.