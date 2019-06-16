Спасатели перенесли в безопасное  место змей, обнаруженных в  пяти районах РА

15-16 июня в Национальный центр антикризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступала информация о змеях, обнаруженных в Ереване, Талине (Арагацотнской области), Ехегнадзоре (Вайоцдзорской области), Зораване (Котайкской области) и селе Севкар (Тавушской области).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, прибывшие на место спасатели поймали змей (1 полоз, 2 гюрзы, 1 уж и 1 неизвестного типа змея) и перенесли их в безопасное место.