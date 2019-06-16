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Спасатели перенесли в безопасное  место змей, обнаруженных в  пяти районах РА


15-16 июня в Национальный центр антикризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступала  информация о змеях, обнаруженных  в Ереване, Талине (Арагацотнской области),   Ехегнадзоре (Вайоцдзорской области), Зораване (Котайкской области) и селе Севкар (Тавушской области).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, прибывшие  на место спасатели  поймали змей (1 полоз, 2 гюрзы, 1 уж  и 1 неизвестного типа змея) и перенесли их  в безопасное место.

 




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