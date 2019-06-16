Артем Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Украинский боксер армянского происхождения Артем Далакян победил таиландца Саравути Таворнхама и отстоял титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе.

15 июня в Киеве, Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 51 кг) против Саравуты Таворнхама (20-1, 15 КО).

Как передает Арменпресс со ссылкой на analitikaua.net, Артем Далакян одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как украинец зажал тайца возле канатов.

Ранее председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян наградил чемпиона мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна орденом САУ «Активный деятель диаспоры».

Союз армян Украины уделяет особое внимание спорту и поддержке спортсменов Украины, открываются различные спортивные секции. Также на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна. В спортивных секциях Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.