Староста села Лусаовит доставлен в МЦ «Эребуни» с пулевыми ранениями — медики оценивают его состояние как тяжелое

Староста села Лусаовит, 35-летний ГригорСархатян, 14 июня доставлен в МЦ «Эребуни» с пулевыми ранениями.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МЦ ШушанУнанян. Она сказала, что пациента оперировали, сейчас он в реанимации.

«Медики оценивают его состояние как тяжелое. Больной в сознании, но подключен к аппарату искусственного дыхания», - сказала Унанян.

Ранее сообщалось, что по факту выстрела в направлении старосты села ЛусаовитТавушской области в Тавушском областном Следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.112 и ч.1 ст.235 УК РА.

Предпринимаются неотложные следственные оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшедшего, поимке совершившего очевидное преступление и уголовно-правовой оценке его действий.