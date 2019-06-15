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Староста села Лусаовит доставлен в МЦ «Эребуни» с пулевыми ранениями — медики оценивают его состояние как тяжелое


Староста  села  Лусаовит, 35-летний ГригорСархатян, 14 июня  доставлен в МЦ «Эребуни» с пулевыми ранениями.

Как сообщает Арменпресс, об этом  сообщила пресс-секретарь МЦ ШушанУнанян. Она  сказала, что пациента  оперировали, сейчас он в  реанимации.

«Медики оценивают его состояние  как  тяжелое. Больной  в  сознании, но подключен к  аппарату  искусственного дыхания», - сказала Унанян.

Ранее сообщалось, что по   факту  выстрела в  направлении старосты  села ЛусаовитТавушской  области в Тавушском областном Следственном управлении возбуждено уголовное  дело по признакам ч.1 ст.112 и ч.1 ст.235 УК РА.

 Предпринимаются  неотложные  следственные оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшедшего, поимке совершившего очевидное  преступление и уголовно-правовой  оценке его действий.

 




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