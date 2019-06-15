Полиция задержала гражданина, стрелявшего из окна автомобиля из самодельного устройства

Полицейские Котайкского отделения полиции РА 14 июня получили информацию о том, чтооколо 23:20 часов житель села АрамусКотайкской областиАршак М., нарушивший правила дорожного движения во время вождения ВАЗ 21099 по Тигранадзорскому шоссе, открыто проявил неуважительное отношениек общественности, нарушил общественный порядок и издавал звуки выстрелов из окна машины из самодельного устройства.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы полиции, в тот же день в 17:20Аршак М. был доставлен в Котайкское отделение. Он представил полиции самодельное устройство, которое было изъято и упаковано для экспертизы.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Обстоятельства выясняются.