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Полиция задержала гражданина, стрелявшего из окна автомобиля из самодельного устройства


Полицейские   Котайкского отделения полиции РА  14 июня получили информацию о том, чтооколо 23:20 часов житель села АрамусКотайкской областиАршак М., нарушивший правила дорожного движения во время вождения ВАЗ 21099 по Тигранадзорскому шоссе, открыто проявил неуважительное отношениек  общественности, нарушил общественный порядок и издавал звуки выстрелов  из окна машины из самодельного устройства.

 Как  сообщили  Арменпресс из пресс-службы полиции, в тот же день в 17:20Аршак М. был доставлен в Котайкское отделение. Он представил полиции самодельное устройство, которое было изъято и упаковано для экспертизы.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. 
Обстоятельства выясняются.

 




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