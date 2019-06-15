В Берлине обнаружена бомба времен Второй мировой войны

На строительной площадке в центре Берлина напротив дома по адресу Хайдештрассе, 17 обнаружена 500-килограммовая бомба, оставшаяся со времен Второй мировой войны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Интерфакс – со ссылкой на RBB.

Власти города сообщили, что обезвреживание пройдет 20 апреля. По их словам, непосредственной угрозы населению на данный момент нет. Уже эвакуировано 3000 человек.

Во время обезвреживания будут эвакуированы жители в радиусе 800 метров.