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Министр обороны РА принял директора Армянского фонда раненых героев


15 июня министр обороны Армении Давид Тоноян принял директора Армянского фонда раненых героев РазмикаАрзуманяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА,  в ходе встречи Арзуманян представил ход выполнения благотворительных программ, осуществляемых Фондом в Вооруженных силах Республики Армения, а также в Арцахской Армии обороны. В частности, были обсуждены планы по предоставлению пакетов первой медпомощи  военнослужащим, улучшению санитарно-гигиенических условий персонала, а также варианты поиска новых эффективных решений для реализации ряда других идей.

Выразив благодарность всем благотворителям за участие в деятельности Фонда, министр обороны РА подчеркнул уникальную роль и общеармянское значение Фонда, который объединяет в гуманитарных проектах для армии наших соотечественников по всему миру.

Стороны подчеркнули постоянный, систематизированный  и централизованный характер реализуемых программ.

 

 

 




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