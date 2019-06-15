Министр обороны РА принял директора Армянского фонда раненых героев

15 июня министр обороны Армении Давид Тоноян принял директора Армянского фонда раненых героев РазмикаАрзуманяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в ходе встречи Арзуманян представил ход выполнения благотворительных программ, осуществляемых Фондом в Вооруженных силах Республики Армения, а также в Арцахской Армии обороны. В частности, были обсуждены планы по предоставлению пакетов первой медпомощи военнослужащим, улучшению санитарно-гигиенических условий персонала, а также варианты поиска новых эффективных решений для реализации ряда других идей.

Выразив благодарность всем благотворителям за участие в деятельности Фонда, министр обороны РА подчеркнул уникальную роль и общеармянское значение Фонда, который объединяет в гуманитарных проектах для армии наших соотечественников по всему миру.

Стороны подчеркнули постоянный, систематизированный и централизованный характер реализуемых программ.