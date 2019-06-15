Полиция считает неаргументированными слухи о том, что замначальника УБОП вымогал у хозяйствующих субъектов взятки

Полиция РА отреагировала на распространяемые в СМИ слухи о том, что замначальника УБОП угрозами вымогает у хозяйствующих субъектов взятки

Арменпресс представляет заявление полиции:

«СМИ распространили информацию о том, что якобы заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью полиции угрожает и требует взятки от бизнесменов. Информация является неаргументированной и не соответствует действительности, не подтверждается ни одним примером.

Несмотря на это, как и при любом публичном сигнале, полиция готова принять немедленные проверки –при наличии конкретных фактов. Поэтому, если СМИ располагают конкретными фактами, полиция не ограничена в своих действиях, и, в случае их представления, будет проведено соответствующеерасследование и дана юридическая оценка.

А до тех пор мы вновь и вновь призываем средства массовой информации воздерживаться от предъявления неаргументированных обвинений в адрес государственных должностных лиц, и прежде чем делать резонансные заявления, связаться с соответствующими органами и избегать публичных заявлений, вводящих в заблуждение читателя».