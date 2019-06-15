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Полиция считает неаргументированными слухи о том, что замначальника УБОП вымогал у хозяйствующих субъектов взятки


Полиция РА  отреагировала на распространяемые  в  СМИ  слухи о том, что замначальника УБОП  угрозами  вымогает у  хозяйствующих субъектов  взятки

Арменпресс представляет заявление  полиции:

«СМИ распространили информацию о том, что якобы заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью полиции угрожает и требует взятки от бизнесменов. Информация является неаргументированной и не соответствует действительности, не  подтверждается ни одним примером.

Несмотря на это, как и при любом публичном сигнале, полиция готова принять немедленные проверки –при наличии конкретных фактов. Поэтому, если СМИ располагают конкретными фактами, полиция не ограничена в  своих действиях, и, в случае их представления, будет проведено соответствующеерасследование и дана юридическая оценка.

А до тех пор мы вновь и вновь призываем средства массовой информации воздерживаться от предъявления  неаргументированных обвинений в адрес  государственных должностных лиц, и  прежде чем делать  резонансные  заявления, связаться с  соответствующими органами и избегать  публичных заявлений, вводящих в  заблуждение читателя».

 




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